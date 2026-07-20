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[VIDEO] CMC cảnh báo 20 triệu camera tại Việt Nam: 90% chưa kiểm tra an toàn

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[VIDEO] CMC cảnh báo 20 triệu camera tại Việt Nam: 90% chưa kiểm tra an toàn

Tập đoàn CMC cảnh báo 20 triệu camera tại Việt Nam, 90% chưa kiểm tra an toàn thông tin, tiềm ẩn nguy cơ bị chiếm quyền điều khiển.

Minh Quân - Hà Anh
#An toàn camera tại Việt Nam #Nguy cơ chiếm quyền điều khiển #Kiểm tra an toàn thông tin #Cảnh báo của Tập đoàn CMC #Tác động đến người dùng

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