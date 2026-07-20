Minh Quân - Hà Anh
[VIDEO] Hà Nội công bố quy hoạch 17 quảng trường trọng điểm, tầm nhìn 100 năm
Hà Nội công bố quy hoạch 17 quảng trường lớn, hướng tới thành phố sáng tạo với tầm nhìn 100 năm, từ nội đô đến đô thị vệ tinh.
Hà Nội công bố quy hoạch 17 quảng trường lớn, hướng tới thành phố sáng tạo với tầm nhìn 100 năm, từ nội đô đến đô thị vệ tinh.
Hà Nội công bố quy hoạch 17 quảng trường lớn, hướng tới thành phố sáng tạo với tầm nhìn 100 năm, từ nội đô đến đô thị vệ tinh.
Nhiều bạn trẻ Gen Z như Trần Quang Tuấn và Nguyễn Thị Bảo Nhi được bầu làm trưởng thôn, góp phần đổi mới làng quê bằng sức trẻ và công nghệ.
Hàng trăm hộ dân xã Quảng Bình, Thanh Hóa phản ứng vì tiền điện tháng 6 tăng gấp 2-3 lần. Chính quyền xã và hợp tác xã kiểm định công tơ.
Nhiều người trẻ dựa vào AI như ChatGPT trong email, tin nhắn, hội thoại, gây lo ngại về ảnh hưởng đến khả năng giao tiếp tự nhiên. Nghiên cứu từ Đức và Mỹ cảnh báo.
Việt Nam dự kiến cần gần 1.464 tỷ USD đầu tư hạ tầng từ nay đến 2030, chủ yếu huy động từ thị trường tài chính, FDI và doanh nghiệp.
Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng, điều chỉnh mức đóng bảo hiểm và trợ cấp mai táng lên 25 triệu đồng.
Ủy ban châu Âu yêu cầu Meta dừng tính năng gây nghiện trên Facebook, Instagram để tuân thủ luật pháp và tránh phạt tới 6% doanh thu.
Trong Chiến dịch 'Kỳ nghỉ hồng' 2026, Liên hiệp Hội Việt Nam cùng các đơn vị đã thực hiện nhiều công trình hỗ trợ sinh kế, phát triển kinh tế vùng biên.
Thị trường ô tô Việt Nam nửa đầu 2026 tăng 29%, VinFast chiếm hơn 35% thị phần, cuộc đua giảm giá âm thầm diễn ra.
Cước container từ TP.HCM đi Bờ Đông Mỹ tăng 17% lên gần 9.000 USD trong tuần do đổ xô giao hàng trước hạn thuế, gây áp lực cho doanh nghiệp xuất khẩu.
Hà Nội công bố quy hoạch 17 quảng trường lớn, hướng tới thành phố sáng tạo với tầm nhìn 100 năm, từ nội đô đến đô thị vệ tinh.
Nhiều bạn trẻ Gen Z như Trần Quang Tuấn và Nguyễn Thị Bảo Nhi được bầu làm trưởng thôn, góp phần đổi mới làng quê bằng sức trẻ và công nghệ.
Hàng trăm hộ dân xã Quảng Bình, Thanh Hóa phản ứng vì tiền điện tháng 6 tăng gấp 2-3 lần. Chính quyền xã và hợp tác xã kiểm định công tơ.
Nhiều người trẻ dựa vào AI như ChatGPT trong email, tin nhắn, hội thoại, gây lo ngại về ảnh hưởng đến khả năng giao tiếp tự nhiên. Nghiên cứu từ Đức và Mỹ cảnh báo.
Việt Nam dự kiến cần gần 1.464 tỷ USD đầu tư hạ tầng từ nay đến 2030, chủ yếu huy động từ thị trường tài chính, FDI và doanh nghiệp.
Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng, điều chỉnh mức đóng bảo hiểm và trợ cấp mai táng lên 25 triệu đồng.
Ủy ban châu Âu yêu cầu Meta dừng tính năng gây nghiện trên Facebook, Instagram để tuân thủ luật pháp và tránh phạt tới 6% doanh thu.
Trong Chiến dịch 'Kỳ nghỉ hồng' 2026, Liên hiệp Hội Việt Nam cùng các đơn vị đã thực hiện nhiều công trình hỗ trợ sinh kế, phát triển kinh tế vùng biên.
Thị trường ô tô Việt Nam nửa đầu 2026 tăng 29%, VinFast chiếm hơn 35% thị phần, cuộc đua giảm giá âm thầm diễn ra.
Cước container từ TP.HCM đi Bờ Đông Mỹ tăng 17% lên gần 9.000 USD trong tuần do đổ xô giao hàng trước hạn thuế, gây áp lực cho doanh nghiệp xuất khẩu.
CEO SK Hynix Kwak Noh-jung dự báo khủng hoảng chip nhớ đạt đỉnh năm 2027, kéo dài đến 2030 sau IPO kỷ lục 26,5 tỷ USD tại Mỹ.
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Giá vàng thế giới giảm mạnh hơn 50 USD, trong khi dầu tăng gần 4% sau cuộc tấn công của Mỹ vào Iran, ảnh hưởng thị trường toàn cầu.
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