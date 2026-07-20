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[VIDEO] Hà Nội công bố quy hoạch 17 quảng trường trọng điểm, tầm nhìn 100 năm

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[VIDEO] Hà Nội công bố quy hoạch 17 quảng trường trọng điểm, tầm nhìn 100 năm

Hà Nội công bố quy hoạch 17 quảng trường lớn, hướng tới thành phố sáng tạo với tầm nhìn 100 năm, từ nội đô đến đô thị vệ tinh.

Minh Quân - Hà Anh
#Quy hoạch quảng trường Hà Nội #Phát triển đô thị sáng tạo #17 quảng trường trọng điểm #Tầm nhìn 100 năm #Quy hoạch kiến trúc đô thị

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