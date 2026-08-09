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[VIDEO] Người dân TP.HCM, Đồng Nai gửi hơn 6 triệu tỉ đồng vào ngân hàng

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[VIDEO] Người dân TP.HCM, Đồng Nai gửi hơn 6 triệu tỉ đồng vào ngân hàng

Hơn 6 triệu tỉ đồng được người dân TP.HCM và Đồng Nai gửi vào ngân hàng trong nửa đầu năm 2026, theo Ngân hàng Nhà nước.

Minh Quân - Hà Anh
#tổng dư tiền gửi ngân hàng TP.HCM và Đồng Nai #gửi tiền vào ngân hàng trong nửa đầu 2026 #ảnh hưởng của lượng tiền gửi lớn đến nền kinh tế #thống kê của Ngân hàng Nhà nước #tác động của lượng tiền gửi đối với thị trường tài chính

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