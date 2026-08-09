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[VIDEO] Thị trường lao động đảo chiều: Nơi cắt giảm hàng loạt, nơi khát nhân lực

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[VIDEO] Thị trường lao động đảo chiều: Nơi cắt giảm hàng loạt, nơi khát nhân lực

Thị trường lao động Việt Nam chuyển dịch mạnh mẽ khi các ngân hàng cắt giảm nhân sự do AI, trong khi tập đoàn lớn vẫn khát nhân lực.

Minh Quân - Hà Anh
#chuyển dịch thị trường lao động Việt Nam #cắt giảm nhân sự do AI tại ngân hàng #khát nhân lực trong tập đoàn lớn #ảnh hưởng của công nghệ tới việc làm #đầu tư và mở rộng của các tập đoàn bất động sản

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