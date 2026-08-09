Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[VIDEO] Lãi suất vay neo cao kỷ lục, người vay tiền tỷ khốn đốn mỗi tháng

SPOTLIGHT

[VIDEO] Lãi suất vay neo cao kỷ lục, người vay tiền tỷ khốn đốn mỗi tháng

Lãi suất vay tiêu dùng và mua nhà tại ngân hàng đạt 9-11%/năm, gây khó khăn cho người vay khoản vay 2 tỷ đồng hàng tháng.

Minh Quân - Hà Anh
#Lãi suất vay tiêu dùng cao kỷ lục #Ảnh hưởng đến người vay vay lớn #Tác động của lãi suất ngân hàng #Khó khăn tài chính cá nhân #Thị trường vay mua nhà

HOT VIDEO

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

VIDEO MỚI NHẤT