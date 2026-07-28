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[VIDEO] Giá dầu vượt 100 USD, vàng lao dốc do căng thẳng Trung Đông

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[VIDEO] Giá dầu vượt 100 USD, vàng lao dốc do căng thẳng Trung Đông

Giá dầu Brent vượt 100 USD/thùng, vàng giảm 80 USD/ounce do căng thẳng Trung Đông và lo ngại tăng lãi suất của Fed.

Minh Quân - Hà Anh
#giá dầu Brent vượt 100 USD #giá vàng lao dốc do căng thẳng Trung Đông #ảnh hưởng tới thị trường dầu khí #biến động giá vàng quốc tế #ảnh hưởng của chính sách Fed đến thị trường

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