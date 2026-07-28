[VIDEO] SJC giải trình về gần 171.000 viên đá quý giá hơn 6.000 đồng/viên

Báo cáo tài chính 2025 của SJC ghi nhận gần 171.000 viên đá quý, mỗi viên hơn 6.000 đồng. Đại diện công ty giải thích về số lượng này.