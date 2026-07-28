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[VIDEO] SJC giải trình về gần 171.000 viên đá quý giá hơn 6.000 đồng/viên

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[VIDEO] SJC giải trình về gần 171.000 viên đá quý giá hơn 6.000 đồng/viên

Báo cáo tài chính 2025 của SJC ghi nhận gần 171.000 viên đá quý, mỗi viên hơn 6.000 đồng. Đại diện công ty giải thích về số lượng này.

Minh Quân - Hà Anh
#quản lý đá quý tại SJC #giá trị và số lượng viên đá quý #báo cáo tài chính năm 2025 #quản lý tài sản ngoại bảng #đánh giá giá trị đá quý

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