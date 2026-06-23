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[VIDEO] Hóa đơn tiền điện mùa hè tại Mỹ tăng vọt, người dân gặp khó

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[VIDEO] Hóa đơn tiền điện mùa hè tại Mỹ tăng vọt, người dân gặp khó

Hóa đơn điện mùa hè tại Mỹ tăng hơn 10%, gần 800 USD, gây khó khăn cho nhiều gia đình trong chi tiêu hàng tháng.

Minh Quân - Hà Anh
#Tăng hóa đơn tiền điện mùa hè #Chất lượng sống người dân Mỹ #Ảnh hưởng của giá năng lượng #Khó khăn tài chính gia đình #Vai trò Hiệp hội Giám đốc Hỗ trợ Năng lượng

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