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[SPOTLIGHT] Khi công nghệ trở thành trụ cột phát triển đất nước

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[SPOTLIGHT] Khi công nghệ trở thành trụ cột phát triển đất nước

Thế giới đang bước vào một thời đại mà vị thế của các quốc gia ngày càng được quyết định bởi năng lực làm chủ và kiến tạo công nghệ.

Minh Quân - Hà Anh
#Phát triển công nghệ quốc gia #Vai trò của hóa học trong công nghiệp #Thời đại công nghệ số #Chính sách đổi mới sáng tạo #Ảnh hưởng của công nghệ đến vị thế quốc tế

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