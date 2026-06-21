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[SPOTLIGHT] Đội ngũ trí thức KH&CN phải trở thành lực lượng phản biện chiến lược của quốc gia

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[SPOTLIGHT] Đội ngũ trí thức KH&CN phải trở thành lực lượng phản biện chiến lược của quốc gia

Trong thế kỷ XXI, tri thức đang trở thành nguồn lực chiến lược quyết định năng lực cạnh tranh và vị thế quốc gia.

Minh Quân - Hà Anh
#Tri thức số và phát triển đất nước #Vai trò của tri thức trong thế kỷ XXI #Nguồn lực chiến lược của tri thức #Năng lực cạnh tranh quốc gia #Tầm nhìn mới về phát triển

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