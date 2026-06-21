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[SPOTLIGHT] Báo chí “Xanh”... trong kỷ nguyên chuyển đổi Xanh

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[SPOTLIGHT] Báo chí “Xanh”... trong kỷ nguyên chuyển đổi Xanh

Chuyển đổi xanh không còn là câu chuyện riêng của lĩnh vực môi trường, mà trở thành động lực tái cấu trúc mọi ngành nghề, trong đó có báo chí.

Minh Quân - Hà Anh
#Chuyển đổi xanh trong báo chí #Vai trò của báo chí trong chuyển đổi môi trường #Tái cấu trúc ngành nghề hướng tới bền vững #Vai trò truyền thông trong chuyển đổi xanh #Thách thức công nghệ và truyền thông xanh

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