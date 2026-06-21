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[SPOTLIGHT] Khi nào doanh nghiệp Việt đủ sức dẫn dắt cuộc chơi toàn cầu?

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[SPOTLIGHT] Khi nào doanh nghiệp Việt đủ sức dẫn dắt cuộc chơi toàn cầu?

Nhiều thương hiệu Việt đã vươn ra thị trường quốc tế, tham gia ngày càng sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Minh Quân - Hà Anh
#Phát triển doanh nghiệp Việt Nam #Tham gia thị trường quốc tế #Chuỗi cung ứng toàn cầu #Nâng cao năng lực cạnh tranh #Thương hiệu Việt vươn ra thế giới

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