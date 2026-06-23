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[VIDEO] CEO Microsoft cảnh báo AI làm rỗng ruột các ngành công nghiệp

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[VIDEO] CEO Microsoft cảnh báo AI làm rỗng ruột các ngành công nghiệp

CEO Microsoft Satya Nadella cảnh báo AI có thể gây ra ảnh hưởng lớn tới các ngành công nghiệp toàn cầu và kêu gọi xây dựng vốn con người, token riêng.

Minh Quân - Hà Anh
#Ảnh hưởng của AI đến ngành công nghiệp #Lời cảnh báo của CEO Microsoft #Phát triển nguồn nhân lực và token #Tác động của AI toàn cầu #Chiến lược doanh nghiệp về AI

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