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[VIDEO] Giá dầu Brent giảm mạnh khi Hormuz mở cửa: Những ẩn số chưa rõ

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[VIDEO] Giá dầu Brent giảm mạnh khi Hormuz mở cửa: Những ẩn số chưa rõ

Giá dầu Brent giảm hơn 5% xuống dưới 80 USD/thùng khi Mỹ và Iran mở lại eo biển Hormuz, với nhiều ý kiến trái chiều về phục hồi nguồn cung.

Minh Quân - Hà Anh
#Giá dầu Brent giảm #Eo biển Hormuz mở cửa #Ảnh hưởng Mỹ-Iran #Phân tích nguồn cung dầu #Thị trường dầu mỏ quốc tế

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