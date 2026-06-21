Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[SPOTLIGHT] Một ngày làm việc tại tòa soạn Tri thức và Cuộc sống

SPOTLIGHT

[SPOTLIGHT] Một ngày làm việc tại tòa soạn Tri thức và Cuộc sống

Từ sáng sớm đến đêm khuya, đội ngũ của Báo Tri thức và Cuộc sống vận hành liên tục, kết hợp công nghệ AI và truyền thống để đưa tin nhanh chóng và chính xác.

Minh Quân - Hà Anh
#Làm nghề báo đêm ngày #Kết hợp công nghệ AI và truyền thống #Đội ngũ báo chí hoạt động liên tục #Chuyên môn đưa tin nhanh chóng #Thách thức kỹ thuật trình duyệt

HOT VIDEO

[SPOTLIGHT] Gọn bộ máy… Mạnh quốc gia

[SPOTLIGHT] Gọn bộ máy… Mạnh quốc gia

Tinh gọn tổ chức bộ máy không chỉ là cuộc sắp xếp hành chính, giảm đầu mối, tầng nấc, biên chế mà sâu xa là một cuộc đổi mới phương thức vận hành quốc gia.

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

VIDEO MỚI NHẤT

[SPOTLIGHT] Gọn bộ máy… Mạnh quốc gia

[SPOTLIGHT] Gọn bộ máy… Mạnh quốc gia

Tinh gọn tổ chức bộ máy không chỉ là cuộc sắp xếp hành chính, giảm đầu mối, tầng nấc, biên chế mà sâu xa là một cuộc đổi mới phương thức vận hành quốc gia.