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[VIDEO] Anthropic cảnh báo AI xâm nhập sâu vào hệ thống mạng

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[VIDEO] Anthropic cảnh báo AI xâm nhập sâu vào hệ thống mạng

Báo cáo của Anthropic cảnh báo AI không chỉ viết mã độc mà còn hỗ trợ xâm nhập, mở rộng kiểm soát nội bộ, tỷ lệ rủi ro tăng gấp 1,7 lần.

Minh Quân - Hà Anh
#An ninh mạng và AI #AI trong tấn công mạng #Rủi ro từ AI độc hại #Phân tích mối đe dọa AI #Ảnh hưởng của AI đến hệ thống

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