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[SPOTLIGHT] Bộ công cụ nào sẽ định hình nghề báo?

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[SPOTLIGHT] Bộ công cụ nào sẽ định hình nghề báo?

Từ trí tuệ nhân tạo đến dữ liệu lớn, những công cụ mới đang định hình lại cách nhà báo thu thập, kiểm chứng và kể chuyện trong thế kỷ 21.

Minh Quân - Hà Anh
#Công cụ truyền thông mới #Trí tuệ nhân tạo trong báo chí #Dữ liệu lớn và báo chí #Kỹ thuật kể chuyện hiện đại #Ảnh hưởng công nghệ đến nghề báo

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