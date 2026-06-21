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[SPOTLIGHT] Tòa soạn AI thay đổi toàn bộ chuỗi sản xuất nội dung?

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[SPOTLIGHT] Tòa soạn AI thay đổi toàn bộ chuỗi sản xuất nội dung?

Chuyển đổi số và AI đang cách mạng hóa ngành báo chí, nâng cao hiệu quả và đổi mới phương pháp sản xuất nội dung.

Minh Quân - Hà Anh
#Chuyển đổi số trong báo chí #Vai trò của công nghệ AI #Nâng cao chất lượng nội dung #Xu hướng báo chí hiện đại #Ảnh hưởng của công nghệ đến sản xuất nội dung

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Tinh gọn tổ chức bộ máy không chỉ là cuộc sắp xếp hành chính, giảm đầu mối, tầng nấc, biên chế mà sâu xa là một cuộc đổi mới phương thức vận hành quốc gia.

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