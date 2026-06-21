[SPOTLIGHT] Cơ quan báo chí làm chủ hạ tầng số… sẽ dẫn đầu hay bị phụ thuộc?

Minh Quân - Hà Anh
[SPOTLIGHT] 10 dấu ấn nổi bật của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Bài viết tổng hợp các dấu mốc quan trọng của VUSTA từ 2020 đến 2025, thể hiện vai trò kết nối trí thức và phát huy khoa học kỹ thuật.
Khám phá vai trò của các cơ quan báo chí trong cuộc đua làm chủ hạ tầng số và ảnh hưởng đến tương lai truyền thông.
Bài viết tổng hợp các dấu mốc quan trọng của VUSTA từ 2020 đến 2025, thể hiện vai trò kết nối trí thức và phát huy khoa học kỹ thuật.
Kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về vai trò báo chí trong thời đại số.
Chuyển đổi xanh không còn là câu chuyện riêng của lĩnh vực môi trường, mà trở thành động lực tái cấu trúc mọi ngành nghề, trong đó có báo chí.
Vụ việc “Bẫy kỳ nghỉ” không chỉ là lời cảnh báo về những thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, mà cho thấy yêu cầu cấp thiết xây dựng “hệ miễn dịch” đủ mạnh.
Từ trí tuệ nhân tạo đến dữ liệu lớn, những công cụ mới đang định hình lại cách nhà báo thu thập, kiểm chứng và kể chuyện trong thế kỷ 21.
Khám phá vai trò của các cơ quan báo chí trong cuộc đua làm chủ hạ tầng số và ảnh hưởng đến tương lai truyền thông.
Tinh gọn tổ chức bộ máy không chỉ là cuộc sắp xếp hành chính, giảm đầu mối, tầng nấc, biên chế mà sâu xa là một cuộc đổi mới phương thức vận hành quốc gia.
Việt Nam đang bước vào một giai đoạn cải cách sâu rộng để hiện thực hóa khát vọng trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.
Thế giới đang bước vào một thời đại mà vị thế của các quốc gia ngày càng được quyết định bởi năng lực làm chủ và kiến tạo công nghệ.
Nhiều thương hiệu Việt đã vươn ra thị trường quốc tế, tham gia ngày càng sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Bắt tay cùng hãng Soho Home ở London, Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo Soho House One sở hữu nội thất được trang trí như các địa điểm nghỉ dưỡng của Soho.
Bài viết tổng hợp các dấu mốc quan trọng của VUSTA từ 2020 đến 2025, thể hiện vai trò kết nối trí thức và phát huy khoa học kỹ thuật.
Kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về vai trò báo chí trong thời đại số.
Chuyển đổi xanh không còn là câu chuyện riêng của lĩnh vực môi trường, mà trở thành động lực tái cấu trúc mọi ngành nghề, trong đó có báo chí.
Vụ việc “Bẫy kỳ nghỉ” không chỉ là lời cảnh báo về những thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, mà cho thấy yêu cầu cấp thiết xây dựng “hệ miễn dịch” đủ mạnh.
Từ trí tuệ nhân tạo đến dữ liệu lớn, những công cụ mới đang định hình lại cách nhà báo thu thập, kiểm chứng và kể chuyện trong thế kỷ 21.
Tinh gọn tổ chức bộ máy không chỉ là cuộc sắp xếp hành chính, giảm đầu mối, tầng nấc, biên chế mà sâu xa là một cuộc đổi mới phương thức vận hành quốc gia.
Việt Nam đang bước vào một giai đoạn cải cách sâu rộng để hiện thực hóa khát vọng trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.
Thế giới đang bước vào một thời đại mà vị thế của các quốc gia ngày càng được quyết định bởi năng lực làm chủ và kiến tạo công nghệ.
Nhiều thương hiệu Việt đã vươn ra thị trường quốc tế, tham gia ngày càng sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Từ sáng sớm đến đêm khuya, đội ngũ của Báo Tri thức và Cuộc sống vận hành liên tục, kết hợp công nghệ AI và truyền thống để đưa tin nhanh chóng và chính xác.
Trong thế kỷ XXI, tri thức đang trở thành nguồn lực chiến lược quyết định năng lực cạnh tranh và vị thế quốc gia.
TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho rằng, các ý kiến phản biện khoa học không chỉ góp phần làm rõ cơ sở
Chuyển đổi số và AI đang cách mạng hóa ngành báo chí, nâng cao hiệu quả và đổi mới phương pháp sản xuất nội dung.
Chuyển đổi số giúp báo chí xây dựng hệ sinh thái tri thức số, nâng cao hiệu quả, nhưng đòi hỏi thay đổi tư duy và kỹ năng của đội ngũ.
Khám phá cách văn hóa và bản sắc tạo nên sức mạnh mềm của Việt Nam trong thời đại cạnh tranh toàn cầu.
Việt Nam chuyển đổi xanh từ cam kết Net Zero tại COP26 đến chính sách phát triển bền vững, mở ra giai đoạn mới cho nền kinh tế quốc gia.
Đại hội IX cần thúc đẩy tinh thần đoàn kết, sáng tạo và trách nhiệm xã hội của trí thức khoa học và công nghệ, theo PGS.TS Phạm Ngọc Linh.
Google cảnh báo máy tính lượng tử có thể phá vỡ mã hóa vào năm 2029, thúc đẩy NIST và Nhà Trắng khuyến nghị chuyển đổi mật mã hậu lượng tử.
Doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu tại TP.HCM kiến nghị Bộ Công Thương và UBND thành phố về mức chiết khấu thấp, đối mặt nguy cơ đóng cửa do lợi nhuận không đủ chi phí.
Bộ Giao thông Ấn Độ phê duyệt xăng E100, mở đường cho xe chạy ethanol cạnh tranh với xe điện và hydro.