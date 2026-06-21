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[SPOTLIGHT] Trí thức khoa học trở thành lực lượng phản biện chiến lược của quốc gia

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[SPOTLIGHT] Trí thức khoa học trở thành lực lượng phản biện chiến lược của quốc gia

TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho rằng, các ý kiến phản biện khoa học không chỉ góp phần làm rõ cơ sở 

Minh Quân - Hà Anh
#Lực lượng phản biện khoa học #Vai trò trí thức trong chiến lược quốc gia #Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học #Phản biện khoa học và phát triển đất nước #Vai trò của ý kiến phản biện trong khoa học

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