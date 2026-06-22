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[SPOTLIGHT] Trước giờ khai mạc Đại hội IX

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[SPOTLIGHT] Trước giờ khai mạc Đại hội IX

Dự kiến diễn ra vào tháng 7/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc VUSTA lần thứ IX đang được chuẩn bị khẩn trương, bảo đảm tiến độ và chất lượng theo kế hoạch đề ra.

Hà Anh - Minh Quân
#Liên hiệp hội Việt Nam #Đại hội IX #sự kiện quan trọng #tổ chức #đại biểu #đại hội đại biểu

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