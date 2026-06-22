[SPOTLIGHT] Trước giờ khai mạc Đại hội IX

Dự kiến diễn ra vào tháng 7/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc VUSTA lần thứ IX đang được chuẩn bị khẩn trương, bảo đảm tiến độ và chất lượng theo kế hoạch đề ra.