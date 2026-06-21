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[SPOTLIGHT] Hóa giải “bẫy thu nhập trung bình” bằng đột phá thể chế

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[SPOTLIGHT] Hóa giải “bẫy thu nhập trung bình” bằng đột phá thể chế

Việt Nam đang bước vào một giai đoạn cải cách sâu rộng để hiện thực hóa khát vọng trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.

Minh Quân - Hà Anh
#Cải cách thể chế Việt Nam #Thu nhập trung bình #Phát triển kinh tế 2045 #Đột phá đổi mới #Khát vọng phát triển

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