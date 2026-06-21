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[SPOTLIGHT] “Vaccine lừa đảo” cho người tiêu dùng thông minh

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[SPOTLIGHT] “Vaccine lừa đảo” cho người tiêu dùng thông minh

Vụ việc “Bẫy kỳ nghỉ” không chỉ là lời cảnh báo về những thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, mà cho thấy yêu cầu cấp thiết xây dựng “hệ miễn dịch” đủ mạnh.

Minh Quân - Hà Anh
#Lừa đảo tiêu dùng #Thủ đoạn lừa đảo tinh vi #Bẫy kỳ nghỉ #Cảnh báo lừa đảo #Xây dựng hệ miễn dịch chống lừa

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