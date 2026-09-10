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[SPOTLIGHT] Giá điện mặt trời theo tỉnh thành: Thu hút đầu tư hiệu quả

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[SPOTLIGHT] Giá điện mặt trời theo tỉnh thành: Thu hút đầu tư hiệu quả

Bộ Công Thương đề xuất điều chỉnh giá điện mặt trời theo từng tỉnh, chuyển quyền xác định giá từ EVN sang đơn vị vận hành thị trường điện.

Minh Quân - Hà Anh
#Điện mặt trời #Giá điện theo tỉnh #Chính sách năng lượng #Bộ Công Thương #Thị trường điện

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