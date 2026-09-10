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[SPOTLIGHT] Hàng không Việt Nam diễn tập chống drone xâm nhập sân bay

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[SPOTLIGHT] Hàng không Việt Nam diễn tập chống drone xâm nhập sân bay

Vietnam Airlines và Tổng công ty Quản lý bay tập luyện phòng chống drone xâm nhập sân bay, nâng cao an ninh hàng không Việt Nam trong 7 tháng đầu năm.

Minh Quân - Hà Anh
#Hàng không Việt Nam #Chống drone xâm nhập #Sân bay #Vietnam Airlines #Tổng công ty Quản lý bay

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