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[SPOTLIGHT] Cảnh báo rủi ro khi lắp điện mặt trời mái nhà

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[SPOTLIGHT] Cảnh báo rủi ro khi lắp điện mặt trời mái nhà

Cơn sốt lắp điện mặt trời mái nhà tại Hà Nội với trợ giá gần 6 triệu đồng mỗi hộ, nhưng cần chú trọng hợp đồng và chất lượng. Đọc ngay để biết thêm!

Minh Quân - Hà Anh
#Điện mặt trời mái nhà #Hà Nội #Chính sách trợ giá #Rủi ro lắp đặt #Chất lượng hợp đồng

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