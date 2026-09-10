Minh Quân - Hà Anh
[SPOTLIGHT] Cảnh báo rủi ro khi lắp điện mặt trời mái nhà
Cơn sốt lắp điện mặt trời mái nhà tại Hà Nội với trợ giá gần 6 triệu đồng mỗi hộ, nhưng cần chú trọng hợp đồng và chất lượng. Đọc ngay để biết thêm!
Cơn sốt lắp điện mặt trời mái nhà tại Hà Nội với trợ giá gần 6 triệu đồng mỗi hộ, nhưng cần chú trọng hợp đồng và chất lượng. Đọc ngay để biết thêm!
Cơn sốt lắp điện mặt trời mái nhà tại Hà Nội với trợ giá gần 6 triệu đồng mỗi hộ, nhưng cần chú trọng hợp đồng và chất lượng. Đọc ngay để biết thêm!
Các doanh nghiệp tại Việt Nam nâng cao phúc lợi nghỉ thai sản cho nam giới lên 6 tuần có lương, thúc đẩy bình đẳng giới và giữ chân nhân tài.
Hơn 10 ngân hàng từ Big4 đến tư nhân giảm lãi suất cho vay, chuyên gia Chứng khoán HSC cảnh báo dư địa giảm cuối năm hạn chế.
Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành nhanh chóng xử lý khó khăn xuất khẩu khi Việt Nam nhập siêu vượt 20 tỷ USD dù xuất khẩu vẫn tăng trưởng mạnh trong 7 tháng đầu năm.
Lao động Việt Nam hết hạn hợp đồng nhưng không về nước có thể bị phạt tới 100 triệu đồng, trục xuất và cấm nhập cảnh dài hạn.
OECD cho thấy chỉ hơn 8% lao động Nhật Bản dùng AI, thấp xa mức 50% tại Mỹ, do văn hóa doanh nghiệp bảo thủ và hạ tầng công nghệ lỗi thời.
Phó thủ tướng Phạm Gia Túc yêu cầu kiểm tra các đơn vị thu phí ETC như VETC, ePass sau phản ứng của người dân về phí quản lý tài khoản.
TP HCM dự kiến phát triển taxi bay và phương tiện không người lái, phân lớp vùng trời 300-1.000 mét đến năm 2050, mở ra kỷ nguyên mới cho vận tải
Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương đẩy nhanh thị trường điện cạnh tranh và tái cơ cấu EVN để hoàn thiện mô hình trước năm 2030.
Theo Nghị định 335, người từ 70 tuổi nghèo và từ 75 tuổi sẽ nhận trợ cấp 540.000 đồng kể từ ngày 1/7.
Cơn sốt lắp điện mặt trời mái nhà tại Hà Nội với trợ giá gần 6 triệu đồng mỗi hộ, nhưng cần chú trọng hợp đồng và chất lượng. Đọc ngay để biết thêm!
Các doanh nghiệp tại Việt Nam nâng cao phúc lợi nghỉ thai sản cho nam giới lên 6 tuần có lương, thúc đẩy bình đẳng giới và giữ chân nhân tài.
Hơn 10 ngân hàng từ Big4 đến tư nhân giảm lãi suất cho vay, chuyên gia Chứng khoán HSC cảnh báo dư địa giảm cuối năm hạn chế.
Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành nhanh chóng xử lý khó khăn xuất khẩu khi Việt Nam nhập siêu vượt 20 tỷ USD dù xuất khẩu vẫn tăng trưởng mạnh trong 7 tháng đầu năm.
Lao động Việt Nam hết hạn hợp đồng nhưng không về nước có thể bị phạt tới 100 triệu đồng, trục xuất và cấm nhập cảnh dài hạn.
OECD cho thấy chỉ hơn 8% lao động Nhật Bản dùng AI, thấp xa mức 50% tại Mỹ, do văn hóa doanh nghiệp bảo thủ và hạ tầng công nghệ lỗi thời.
Phó thủ tướng Phạm Gia Túc yêu cầu kiểm tra các đơn vị thu phí ETC như VETC, ePass sau phản ứng của người dân về phí quản lý tài khoản.
TP HCM dự kiến phát triển taxi bay và phương tiện không người lái, phân lớp vùng trời 300-1.000 mét đến năm 2050, mở ra kỷ nguyên mới cho vận tải
Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương đẩy nhanh thị trường điện cạnh tranh và tái cơ cấu EVN để hoàn thiện mô hình trước năm 2030.
Theo Nghị định 335, người từ 70 tuổi nghèo và từ 75 tuổi sẽ nhận trợ cấp 540.000 đồng kể từ ngày 1/7.
Bộ Công an cảnh báo gần nửa trong hai triệu cuộc tấn công mạng sáu tháng đầu năm 2026 tại Việt Nam có bàn tay AI, đánh cắp hàng trăm triệu dữ liệu cá nhân.
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