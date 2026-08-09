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[VIDEO] Ethanol nhập khẩu giá rẻ gây khó khăn cho xăng E10 trong nước

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[VIDEO] Ethanol nhập khẩu giá rẻ gây khó khăn cho xăng E10 trong nước

Bộ Công Thương khảo sát ngành ethanol tại miền Trung, chỉ còn ba nhà máy hoạt động, ảnh hưởng lớn đến xăng E10 nội địa.

Minh Quân - Hà Anh
#ảnh hưởng của ethanol nhập khẩu giá rẻ #tình hình ngành công nghiệp ethanol Việt Nam #thách thức của xăng E10 trong nước #vai trò của các nhà máy ethanol hiện tại #khảo sát ngành ethanol miền Trung

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