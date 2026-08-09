Minh Quân - Hà Anh
[VIDEO] Bộ Tài chính bác tin taxi phải xuất hóa đơn từng chuyến
Bộ Tài chính khẳng định không quy định doanh nghiệp taxi phải xuất hóa đơn điện tử cho từng chuyến xe, làm rõ tin đồn thất thiệt.
Bộ Tài chính khẳng định không quy định doanh nghiệp taxi phải xuất hóa đơn điện tử cho từng chuyến xe, làm rõ tin đồn thất thiệt.
Bộ Tài chính khẳng định không quy định doanh nghiệp taxi phải xuất hóa đơn điện tử cho từng chuyến xe, làm rõ tin đồn thất thiệt.
Lãi suất vay tiêu dùng và mua nhà tại ngân hàng đạt 9-11%/năm, gây khó khăn cho người vay khoản vay 2 tỷ đồng hàng tháng.
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Thị trường lao động Việt Nam chuyển dịch mạnh mẽ khi các ngân hàng cắt giảm nhân sự do AI, trong khi tập đoàn lớn vẫn khát nhân lực.
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Dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt hơn 20 triệu tỷ đồng, tăng 8,38% so với cuối năm, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục điều hành quyết liệt.
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 giảm 0,12%, chủ yếu do giá xăng dầu giảm sâu, ảnh hưởng đến mặt bằng giá chung trong tháng.
Chỉ còn một tháng đến giai đoạn thử nghiệm, sân bay Long Thành đón các ông lớn như All Nippon Airways, Korean Air khảo sát.
Bộ GD-ĐT ban hành Thông tư 49 từ ngày 15-8 để xử lý nghiêm các hành vi lạm dụng trí tuệ nhân tạo trong học tập.
Bộ Tài chính khẳng định không quy định doanh nghiệp taxi phải xuất hóa đơn điện tử cho từng chuyến xe, làm rõ tin đồn thất thiệt.
Lãi suất vay tiêu dùng và mua nhà tại ngân hàng đạt 9-11%/năm, gây khó khăn cho người vay khoản vay 2 tỷ đồng hàng tháng.
Hơn 6 triệu tỉ đồng được người dân TP.HCM và Đồng Nai gửi vào ngân hàng trong nửa đầu năm 2026, theo Ngân hàng Nhà nước.
Thị trường lao động Việt Nam chuyển dịch mạnh mẽ khi các ngân hàng cắt giảm nhân sự do AI, trong khi tập đoàn lớn vẫn khát nhân lực.
Bộ Tài chính bắt đầu chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công từ tháng 10, đến tháng 7 giải ngân gần 425 nghìn tỷ đồng.
Phiên giao dịch đầu tháng 8, VN-Index tăng hơn 27 điểm lên cao nhất 3 tuần, thanh khoản gần 19.300 tỷ đồng.
Dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt hơn 20 triệu tỷ đồng, tăng 8,38% so với cuối năm, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục điều hành quyết liệt.
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 giảm 0,12%, chủ yếu do giá xăng dầu giảm sâu, ảnh hưởng đến mặt bằng giá chung trong tháng.
Chỉ còn một tháng đến giai đoạn thử nghiệm, sân bay Long Thành đón các ông lớn như All Nippon Airways, Korean Air khảo sát.
Bộ GD-ĐT ban hành Thông tư 49 từ ngày 15-8 để xử lý nghiêm các hành vi lạm dụng trí tuệ nhân tạo trong học tập.
Bộ Tài chính khẳng định hóa đơn điện tử và sổ kế toán là hai công cụ riêng biệt, không thay thế nhau, nhằm đảm bảo quản lý tài chính hiệu quả.
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