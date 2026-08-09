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[VIDEO] Bộ Tài chính bác tin taxi phải xuất hóa đơn từng chuyến

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[VIDEO] Bộ Tài chính bác tin taxi phải xuất hóa đơn từng chuyến

Bộ Tài chính khẳng định không quy định doanh nghiệp taxi phải xuất hóa đơn điện tử cho từng chuyến xe, làm rõ tin đồn thất thiệt.

Minh Quân - Hà Anh
#bình luận Bộ Tài chính về xuất hóa đơn taxi #quy định về hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp taxi #tin đồn về xuất hóa đơn từng chuyến xe #tác động của quy định lên doanh nghiệp taxi #thông tin chính thức về chính sách thuế

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