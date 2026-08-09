Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[VIDEO] Ái nữ Chủ tịch ngân hàng Nam Á làm Phó tổng giám đốc Dược phẩm Bến Tre

SPOTLIGHT

[VIDEO] Ái nữ Chủ tịch ngân hàng Nam Á làm Phó tổng giám đốc Dược phẩm Bến Tre

Trần Ngô Minh Anh, con gái Chủ tịch Ngân hàng Nam Á, được bầu làm Phó tổng giám đốc Dược phẩm Bến Tre tại đại hội cổ đông bất thường.

Minh Quân - Hà Anh
#thành lập ban lãnh đạo mới của Dược phẩm Bến Tre #các mối quan hệ gia đình trong doanh nghiệp #bầu cử cổ đông bất thường #vai trò của con gái Chủ tịch ngân hàng #đổi mới chiến lược quản trị công ty

HOT VIDEO

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

VIDEO MỚI NHẤT