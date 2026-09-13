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Số hóa - Xe

Lý do Hyundai Elantra 2027 tiết kiệm xăng hơn đời cũ dù to nặng hơn?

Mẫu sedan Hyundai Elantra thế hệ thứ tám sẽ lớn hơn và mạnh mẽ hơn so với tiền nhiệm, đồng thời vẫn giữ mức tiêu hao nhiên liệu thấp hơn tới 10%.

Nguyễn Thảo
Video: Xem chi tiết mẫu xe sedan Hyundai Elantra 2027 mới.

Vào tháng 6, Hyundai đã ra mắt Elantra thế hệ thứ 8 (Avante tại Hàn Quốc), một bước đột phá lớn so với mẫu xe hiện tại. Xe sở hữu thiết kế hoàn toàn mới, kích thước lớn hơn và động cơ hybrid mạnh mẽ hơn, nhưng bất chấp những thay đổi đó, mẫu sedan điện hóa này sẽ còn tiết kiệm nhiên liệu hơn nữa.

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Elantra thế hệ thứ 8 tiết kiệm xăng hơn đời cũ tới 10% dù to nặng hơn.

Hyundai đã công bố số liệu về mức tiêu thụ nhiên liệu toàn cầu của mẫu sedan hybrid, và nó đạt được hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu tăng 10%. Cụ thể phiên bản Elantra hybrid thế hệ mới với động cơ 1.6 lít 4 xi-lanh, trang bị bánh xe 17 inch, có mức tiêu thụ nhiên liệu được đánh giá là 21,2km/lít.

Mẫu xe hybrid thế hệ trước, sử dụng mâm xe 17 inch, đạt mức tiêu hao nhiên liệu 19,2km/l. Elantra thế hệ mới cũng vượt trội hơn mẫu cũ sử dụng mâm xe 16 inch. Xét tới việc thế hệ mới có kích thước tiệm cận với phân khúc D và trọng lượng nặng hơn, mức giảm 10% đã chứng minh sự đột phá về công nghệ của hệ động lực Hyundai thế hệ mới.

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Elantra 2027 sử dụng mâm xe 17 inch, đạt mức tiêu hao nhiên liệu 19,2km/l.

Phiên bản Avante dành cho thị trường Hàn Quốc sẽ có hai tùy chọn động cơ khi ra mắt. Đầu tiên là phiên bản cải tiến của động cơ xăng hút khí tự nhiên 2.0 lít, sản sinh công suất 147 mã lực, tăng 26 mã lực so với mẫu xe tiền nhiệm. Mẫu thứ hai là xe hybrid tự sạc , kết hợp động cơ 1.6 lít tiết kiệm nhiên liệu hơn với mô tơ điện mạnh hơn và pin lớn hơn, cho tổng công suất 155 mã lực.

Phiên bản hybrid này được trang bị hệ thống “Phanh tái tạo thông minh 3.0” và “Hệ thống điều khiển dự đoán phân cấp hybrid”, được cho là giúp cải thiện hiệu quả nhiên liệu bằng cách dự đoán lộ trình.

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Hyundai Avante mới dự kiến ​​sẽ đến các đại lý tại Hàn Quốc vào cuối năm nay.

Cuối cùng, xe có chế độ “Stay Mode” giúp duy trì hoạt động của hệ thống điều hòa và hệ thống thông tin giải trí khi xe đứng yên. Hyundai Avante mới dự kiến ​​sẽ đến các đại lý tại Hàn Quốc vào cuối năm nay, sau đó có thể sẽ được phân phối dần sang các thị trường khác dưới tên Elantra.

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