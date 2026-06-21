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[SPOTLIGHT] Tòa soạn số kiến tạo thông tin, lan tỏa tri thức

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[SPOTLIGHT] Tòa soạn số kiến tạo thông tin, lan tỏa tri thức

Chuyển đổi số giúp báo chí xây dựng hệ sinh thái tri thức số, nâng cao hiệu quả, nhưng đòi hỏi thay đổi tư duy và kỹ năng của đội ngũ.

Minh Quân - Hà Anh
#Chuyển đổi số trong báo chí #Xây dựng hệ sinh thái tri thức số #Nâng cao hiệu quả truyền thông #Thay đổi tư duy và kỹ năng #Vai trò của công nghệ trong báo chí

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