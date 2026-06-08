Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[VIDEO] Bộ Tài chính chưa đánh thuế giao dịch vàng miếng dù luật có hiệu lực

SPOTLIGHT

[VIDEO] Bộ Tài chính chưa đánh thuế giao dịch vàng miếng dù luật có hiệu lực

Dù luật đã có hiệu lực, Bộ Tài chính chưa áp dụng thuế giao dịch vàng miếng, trong khi Ngân hàng Nhà nước đề xuất đánh thuế thu nhập cá nhân.

Minh Quân - Hà Anh
#Chính sách thuế vàng miếng #Đề xuất thuế thu nhập cá nhân #Chưa áp dụng thuế vàng #Vai trò Ngân hàng Nhà nước #Ảnh hưởng quy định vàng

HOT VIDEO

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

VIDEO MỚI NHẤT