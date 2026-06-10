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[VIDEO] Bị chặn xe, tố ăn cắp ở Aeon Long Biên: Công an vào cuộc

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[VIDEO] Bị chặn xe, tố ăn cắp ở Aeon Long Biên: Công an vào cuộc

Một phụ nữ cùng hai con bị chặn tại Aeon Mall Long Biên và buộc tội ăn cắp, công an phường Long Biên đã vào cuộc điều tra.

Minh Quân - Hà Anh
#Vụ việc bị chặn xe tại Aeon Long Biên #Tố cáo ăn cắp tại trung tâm thương mại #Can thiệp của công an phường Long Biên #An ninh và trật tự tại trung tâm thương mại #Xác minh vụ việc và hình thức tố cáo

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