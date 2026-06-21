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[SPOTLIGHT] Sức mạnh mềm Việt Nam: Từ bản sắc văn hóa đến thương hiệu quốc gia

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[SPOTLIGHT] Sức mạnh mềm Việt Nam: Từ bản sắc văn hóa đến thương hiệu quốc gia

Khám phá cách văn hóa và bản sắc tạo nên sức mạnh mềm của Việt Nam trong thời đại cạnh tranh toàn cầu.

Minh Quân - Hà Anh
#Sức mạnh mềm Việt Nam #Bản sắc văn hóa quốc gia #Thương hiệu quốc gia #Kỷ nguyên cạnh tranh tri thức #Giá trị văn hóa và công nghệ

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