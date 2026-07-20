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[VIDEO] Hàng trăm hộ dân Thanh Hóa phản ứng vì tiền điện tăng gấp ba dù dùng ít

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[VIDEO] Hàng trăm hộ dân Thanh Hóa phản ứng vì tiền điện tăng gấp ba dù dùng ít

Hàng trăm hộ dân xã Quảng Bình, Thanh Hóa phản ứng vì tiền điện tháng 6 tăng gấp 2-3 lần. Chính quyền xã và hợp tác xã kiểm định công tơ.

Minh Quân - Hà Anh
#Phản ứng về tăng giá điện #Tăng giá điện tháng 6 #Phản đối tiền điện cao #Kiểm định công tơ điện #Ảnh hưởng đến người dân

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