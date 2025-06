Vicem tăng lỗ luỹ kế lên 3.089 tỷ đồng

Chưa thoát khó, Vicem Hoàng Mai báo lỗ trong quý 4/2024 (Vietnamdaily) - Sau khi trừ đi chi phí và thuế, VICEM Hoàng Mai báo lỗ ròng 16 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ hơn 5 tỷ đồng.

CTCP Xi măng VICEM Hoàng Mai (HNX: HOM) vừa công bố BCTC quý 4/2024 với doanh thu thuần đạt gần 506 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên do giá vốn tăng cao 12% khiến cho lãi gộp giảm 10% so với cùng kỳ về mức gần 78 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính của VICEM Hoàng Mai tăng mạnh đến 142% đạt mức 1,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ đạt hơn 65 triệu đồng. Chi phí tài chính giảm 83% xuống còn gần 495 triệu đồng. Chi phí bán hàng và chí phí quản lý doanh nghiệp đều tăng nhẹ 7% so với cùng kỳ.