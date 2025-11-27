Hà Nội

Thế giới

Vì sao tre được sử dụng làm giàn giáo ở Hong Kong?

Hong Kong (Trung Quốc) là một trong những nơi trên thế giới vẫn sử dụng giàn giáo tre trong xây dựng hiện đại.

An An (Theo The Conversation, abc.net.au)

Trang abc.net.au đưa tin, theo ước tính của ngành công nghiệp từ tháng 1/2025, khoảng 80% các dự án xây dựng và cải tạo ở Hong Kong sử dụng giàn giáo tre. 20% còn lại sử dụng giàn giáo kim loại và các vật liệu khác.

Tre đã được sử dụng làm giàn giáo ở Hong Kong trong nhiều thế kỷ và Hong Kong cũng là một trong những nơi trên thế giới vẫn sử dụng giàn giáo tre trong xây dựng hiện đại.

gian1.png
Theo The Conversation, tre đã được sử dụng làm giàn giáo ở Hong Kong trong nhiều thế kỷ. Ảnh: Pexels.

Cây tre có thân rỗng, hình ống và dẻo dai. Các đội thi công lắp giàn giáo liên kết những cây tre lại với nhau thành lưới và cố định chúng vào các tòa nhà bằng giá đỡ và neo. Được thiết kế đúng cách, một hệ thống giàn giáo tre có thể chống chịu gió cũng như tải trọng lớn.

Sở Xây dựng và Sở Lao động Hong Kong trước đó đã công bố hướng dẫn rõ ràng về thiết kế và xây dựng giàn giáo tre.

Theo The Conversation, có 3 lý do chính khiến giàn giáo tre vẫn được sử dụng rộng rãi ở Hong Kong. Thứ nhất là tốc độ. Một đội ngũ giàu kinh nghiệm có thể "bao bọc" một tòa nhà trong thời gian ngắn vì tre nhẹ và có thể cắt gọt để phù hợp với từng công trình. Điều này rất quan trọng ở những con phố chật hẹp, nơi khó tiếp cận bằng cần cẩu.

Thứ hai là chi phí. Chi phí lắp đặt giàn giáo tre chỉ bằng một phần nhỏ so với giàn giáo kim loại nên nhà thầu có thể giữ mức giá thầu thấp. Vật liệu này cũng dễ tìm mua tại địa phương, giúp tiết kiệm chi phí sửa chữa và sơn lại định kỳ.

Thứ ba, truyền thống và kỹ năng. Thành phố hàng năm vẫn cấp chứng chỉ cho các thợ giàn giáo tre và nghề này là một phần trong văn hóa xây dựng của đặc khu.

Mặc dù có những lợi thế nhất định song thảm kịch cháy chung cư Wang Fuk Court khiến ít nhất 55 người thiệt mạng vừa qua ở Hong Kong đã phơi bày những rủi ro của giàn giáo tre.

hongkong1.png
Tính đến chiều 27/11, ít nhất 55 người được xác nhận đã thiệt mạng trong vụ cháy chung cư ở Hong Kong ngày 26/11. Ảnh: SCMP.

Thứ nhất, tre khô dễ cháy và lưới nhựa màu xanh lá cây thường phủ trên giàn giáo có thể khiến đám cháy lan nhanh.

Rủi ro thứ hai khi sử dụng giàn giáo tre liên quan đến tính biến đổi và thời tiết. Tre là vật liệu tự nhiên, độ bền thay đổi theo loài, tuổi cây, độ ẩm... Dây buộc có thể bị lỏng và bão có thể dẫn đến rủi ro.

Vào tháng 3/2025, phương tiện truyền thông địa phương đưa tin rằng đã có 23 người tử vong trong các vụ tai nạn công nghiệp liên quan đến giàn giáo tre kể từ năm 2018 tại Hong Kong.

Cũng trong tháng 3, Cục Phát triển Hong Kong đã chỉ đạo sử dụng giàn giáo kim loại trong ít nhất 50% các hợp đồng xây dựng công trình công cộng mới. Các dự án tư nhân vẫn có thể sử dụng giàn giáo tre theo các quy chuẩn hiện hành, nhưng đối với các công trình công cộng, tiêu chuẩn hiện nay là kim loại.

>>> Mời độc giả xem thêm video về vụ hỏa hoạn tại chung cư ở Hong Kong ngày 26/11

Nguồn video: Bloomberg Television
Bài liên quan

Thế giới

Thương vong trong vụ cháy chung cư ở Hong Kong

Tính đến sáng 27/11, 44 người được xác định thiệt mạng, 68 nạn nhân bị thương và 279 người vẫn mất tích trong vụ hỏa hoạn tại chung cư ở Hong Kong (Trung Quốc).

Tờ South China Morning Post đưa tin, đám cháy tại khu chung cư Wang Fuk Court ở Tai Po lần đầu tiên được phát hiện vào lúc 14h51 chiều 26/11 và ngọn lửa nhanh chóng lan sang 7 trong số 8 tòa nhà trong khu chung cư này với những cột khói dày đặc bốc lên cao.

Những hình ảnh ban đầu từ hiện trường cho thấy giàn giáo tre bên ngoài một số căn hộ của tòa nhà nhanh chóng bùng cháy dữ dội, trước khi bị nhấn chìm hoàn toàn.

Xem chi tiết

Thế giới

Cháy lớn tại nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh khí hậu COP30

Đám cháy bùng phát tại khu vực gian hàng trưng bày của địa điểm tổ chức COP30 ở Belém, Brazil, khiến 13 người phải điều trị vì ngạt khói.

>>> Mời độc giả xem video về vụ cháy tại nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh khí hậu COP30 ở Brazil

Nguồn video: The Guardian
Xem chi tiết

Thế giới

Toàn cảnh vụ cháy nhà cao tầng ở Seoul, hơn 110 người sơ tán

Hỏa hoạn bùng phát tại Tòa nhà Trung tâm Seoul ở Hàn Quốc, khiến hơn 110 người phải sơ tán và 3 người bị thương.

han1.png
Theo Korea JoongAng Daily, đám cháy bùng phát tại Tòa nhà Trung tâm Seoul ở quận Jung, trung tâm Seoul, vào khoảng 9h46 và được khống chế lúc 10h30 sáng ngày 21/10. Lực lượng cứu hỏa đã dập tắt hoàn toàn ngọn lửa vào lúc 11h19 sáng. Ảnh: Chosun Daily.
han2.png
"Ngọn lửa bùng phát vào khoảng 9h46, buộc hơn 110 người phải sơ tán và 3 người bị thương nhẹ do hít phải khói", nguồn tin cho biết. Ảnh: Yonhap.
Xem chi tiết

