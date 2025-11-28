Hà Nội

Thế giới

Vì sao Tổng thống Nigeria ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc?

Tổng thống Nigeria Bola Tinubu mới đây ban bố "tình trạng khẩn cấp về an ninh trên toàn quốc".

An An (Theo RT)

RT đưa tin ngày 27/11, Tổng thống Nigeria Bola Tinubu đã ban bố "tình trạng khẩn cấp về an ninh trên toàn quốc" sau khi các vụ tấn công khủng bố và bắt cóc gia tăng mạnh trên khắp cả nước.

"Trước tình hình an ninh hiện nay, tôi quyết định tuyên bố tình trạng khẩn cấp về an ninh trên toàn quốc và ra lệnh tuyển thêm quân vào lực lượng vũ trang", Tổng thống Tinubu tuyên bố.

nigeria.png
Tổng thống Nigeria Bola Tinubu. Ảnh: Punchng.

Theo đó, Tổng thống Tinubu chỉ thị cho lực lượng cảnh sát tuyển thêm 20.000 sĩ quan, nâng tổng số tân binh dự kiến ​​lên 50.000 người. Ông Tinubu cũng cho phép sử dụng tạm thời các cơ sở huấn luyện của Đội Thanh niên Quốc gia (NYSC) làm địa điểm huấn luyện và ra lệnh đào tạo lại ngay lập tức cho các cảnh sát được điều chuyển khỏi nhiệm vụ bảo vệ các nhân vật quan trọng.

Tổng thống Nigeria cũng biểu dương lực lượng an ninh đã giải cứu 24 nữ sinh ở bang Kebbi và 38 tín đồ ở bang Kwara bị bắt cóc gần đây, đồng thời cho biết chiến dịch giải cứu các học sinh bị bắt cóc ở bang Niger vẫn tiếp diễn.

Các băng đảng tội phạm và các nhóm khủng bố ở Nigeria thường tiến hành các vụ bắt cóc tại nước này. Chúng giam giữ các nạn nhân trong thời gian dài, yêu cầu trả tiền chuộc.

Hồi năm 2014, phiến quân Boko Haram đã bắt cóc hàng trăm nữ sinh từ làng Chibok, bang Borno, Nigeria. Những ngày gần đây, một loạt vụ bắt cóc diễn ra tại quốc gia Châu Phi này. Trong đó, vào ngày 21/11, các tay súng không rõ danh tính đã đột kích Trường Công giáo St.Mary ở Papiri, bắt cóc hơn 300 học sinh và 12 giáo viên. Tại một số bang, chính quyền đã tạm thời đóng cửa trường học vì lý do an toàn.

Ngày 26/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố rằng Moscow sẵn sàng cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho Nigeria trong cuộc chiến chống khủng bố.

>>> Mời độc giả xem thêm video về vụ Nigeria giải cứu 27 nam sinh bị bắt cóc

Nguồn video: THĐT
