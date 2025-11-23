Hơn 300 giáo viên, học sinh bị bắt cóc ở Nigeria

Hiệp hội Kitô giáo Nigeria (CAN) cho biết tổng cộng 303 học sinh và 12 giáo viên đã bị các tay súng bắt cóc khỏi Trường Công giáo St Mary ở bang Niger.

Al Jazeera đưa tin, các tay súng xông vào Trường Công giáo St Mary ở bang Niger, Nigeria, vào ngày 21/11 và bắt cóc hàng trăm học sinh, giáo viên.

Một tuyên bố từ Thư ký chính quyền bang Niger hôm 21/11 cho biết chính quyền trước đó đã nhận được cảnh báo về các mối đe dọa gia tăng trong khu vực. Tuyên bố cho biết trường học đã mở cửa trở lại "mà không thông báo hoặc xin phép chính quyền bang, khiến học sinh và giáo viên phải đối mặt với những rủi ro đáng lẽ có thể tránh được".

Hàng trăm giáo viên, học sinh bị bắt cóc khỏi Trường Công giáo St Mary ở bang Niger, Nigeria. Ảnh: Vatican News.

Vụ tấn công xảy ra chỉ vài ngày sau khi các tay súng có vũ trang xông vào một trường trung học ở tây bắc Nigeria, bắt cóc 25 nữ sinh trong hoàn cảnh tương tự tại thị trấn Maga, bang Kebbi lân cận. Một nữ sinh sau đó may mắn trốn thoát, trong khi 24 người khác vẫn mất tích.

Chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về hai vụ bắt cóc này. Chính quyền cho biết các đội chiến thuật đã được triển khai cùng với thợ săn địa phương để giải cứu nạn nhân.

Trường St Mary's được phân loại là trường trung học, nhưng hình ảnh vệ tinh cho thấy khu phức hợp này được nối liền với một trường tiểu học liền kề, bao gồm các phòng học và ký túc xá. Khu phức hợp này nằm ở thị trấn Papiri, gần một con đường chính nối liền thị trấn Yelwa và Mokwa.

