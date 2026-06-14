Telegram đưa ứng dụng trở lại trên các thiết bị đeo

Telegram đã khôi phục lại tính năng hỗ trợ cho đồng hồ thông minh Android lẫn iOS trong bản cập nhật mới nhất.

Sau năm năm ngừng hỗ trợ ứng dụng Wear OS, Telegram vừa chính thức quay trở lại với đồng hồ thông minh Android thông qua bản cập nhật mới nhất.

Đầu tuần này, Telegram đã âm thầm ra mắt ứng dụng mới dành cho Apple Watch và giờ đây, Wear OS cũng nhận được sự quan tâm tương tự.

Trong thông báo cập nhật mới nhất, Telegram xác nhận ứng dụng dành cho đồng hồ thông minh đã có mặt trên cả Apple Watch lẫn Wear OS.

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Đây là lần đầu tiên ứng dụng nhắn tin này xuất hiện trên Pixel Watch và Galaxy Watch – bởi khi Telegram còn hỗ trợ Wear OS trước đây, Pixel Watch vẫn chưa ra mắt, còn Galaxy Watch vẫn sử dụng hệ điều hành Tizen.

Ứng dụng mới cung cấp đầy đủ các tính năng như truy cập toàn bộ cuộc trò chuyện, gửi và nghe tin nhắn thoại cùng nhiều tiện ích khác. Ứng dụng Wear OS hỗ trợ tắt tiếng, ghim trò chuyện, nhưng hiện chưa cho phép xem vị trí hoặc gửi nhãn dán – những tính năng này đã có trên phiên bản Apple Watch và Telegram hứa hẹn sẽ sớm bổ sung cho Wear OS.

Telegram hài hước giải thích trong thông rằng "Bây giờ bạn có thể duyệt các cuộc trò chuyện và phương tiện, đọc tin nhắn dài bất kỳ mà không lo làm rơi điện thoại. Hãy thoải mái nghe tin nhắn thoại và xem video nếu không có ai ở gian bên cạnh. Bạn cũng có thể gửi tin nhắn văn bản — hoặc tin nhắn thoại nếu tay bạn đang bận kéo khóa quần áo".

Sự trở lại trên các thiết bị đeo của Telegram được cộng đồng công nghệ phấn khích đón nhận.

Những tính năng mới cũng được Telegram "khoe khéo" theo cách thức khá thú vi. "Vì lý do nào đó, lập trình viên Android của chúng tôi đã thêm tính năng tắt tiếng và ghim trò chuyện, cũng như xóa tin nhắn. Trong khi đó, lập trình viên iOS lại bổ sung xem vị trí và gửi nhãn dán. Tại sao vậy?? Chúng tôi cũng không biết. Chúng tôi đã thuyết phục họ “mượn” các tính năng này của nhau trong bản cập nhật tiếp theo".

Bản cập nhật Telegram mới nhất cũng mang đến nhiều cải tiến lớn như nâng cấp định dạng văn bản cho bot, chèn liên kết vào tùy chọn bình chọn, hỗ trợ tệp markdown, tùy chọn mở liên kết bằng trình duyệt ngoài khi nhấn giữ, và khả năng buộc Telegram mở các trang web cụ thể bằng trình duyệt ngoài thay vì trình duyệt tích hợp.