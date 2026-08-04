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Ô tô lao lên dải phân cách, tông hai phụ nữ đi bộ trong đêm

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Ô tô lao lên dải phân cách, tông hai phụ nữ đi bộ trong đêm

Hai người phụ nữ đi bộ dưới lòng đường vào ban đêm đã bị ô tô tông sau khi phương tiện bất ngờ lệch lái lên dải phân cách.

Trường Hân t/h
#ô tô #tai nạn #phụ nữ #đêm #dải phân cách #tai nạn giao thông

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