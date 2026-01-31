CEO Telegram công kích WhatsApp, dậy sóng bảo mật chat

Hà Nội

Số hóa

CEO Telegram Pavel Durov gây tranh cãi khi tuyên bố chỉ người “thiếu suy nghĩ” mới tin WhatsApp an toàn, giữa lúc Meta vướng kiện tụng về mã hóa.

Thiên Trang (TH)
CEO Telegram Pavel Durov bất ngờ chỉ trích WhatsApp gay gắt, cho rằng niềm tin vào tính bảo mật của ứng dụng này là điều khó chấp nhận.
Phát ngôn gây sốc xuất hiện đúng thời điểm Meta, công ty mẹ của WhatsApp, đang đối mặt với một vụ kiện tập thể tại Mỹ.
Các nguyên đơn cáo buộc Meta quảng bá WhatsApp có mã hóa đầu cuối nhưng thực tế vẫn tồn tại khả năng tiếp cận và phân tích dữ liệu.
Ông Durov cho biết Telegram từng phân tích hệ thống mã hóa của WhatsApp và phát hiện nhiều điểm có thể bị tấn công.
Theo CEO Telegram, WhatsApp chưa bao giờ an toàn như cách Meta truyền thông tới người dùng toàn cầu.
Trước làn sóng chỉ trích, Meta phản bác mạnh mẽ và khẳng định không thể đọc nội dung tin nhắn của người dùng.
Lãnh đạo WhatsApp nhấn mạnh ứng dụng dùng giao thức mã hóa Signal và khóa bảo mật nằm trên thiết bị cá nhân.
Vụ việc nhanh chóng leo thang thành cuộc khẩu chiến công nghệ, làm dấy lên câu hỏi lớn về niềm tin và quyền riêng tư của người dùng.
