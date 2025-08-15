Hà Nội

Kinh doanh

Vì sao Hưng Yên muốn thành lập khu kinh tế tự do hàng đầu Đông Nam Á?

Hưng Yên đang xây dựng đề án thành lập khu kinh tế tự do, tạo động lực tăng trưởng mới cho khu vực ven biển đồng bằng sông Hồng và cả nước. 

Theo Ngọc Hoà/VOV.VN

Khu kinh tế hàng đầu Đông Nam Á

Đề xuất thành lập Khu kinh tế tự do được lãnh đạo tỉnh Hưng Yên nêu ra tại buổi làm việc với Tổ công tác số 5 của Thủ tướng Chính phủ, do Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc làm tổ trưởng làm việc với tỉnh này mới đây. Khu kinh tế tự do Hưng Yên hướng tới phát triển theo mô hình tích hợp, đa ngành, đa lĩnh vực, tập trung vào các ngành công nghiệp, công nghệ cao, dịch vụ số và chất lượng cao, hình thành một hệ sinh thái sống năng động.

Tỉnh Hưng Yên đang triển khai nghiên cứu đề án thành lập Khu kinh tế tự do Hưng Yên.

Theo ông Nguyễn Khắc Thuận, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, địa phương đang chỉ đạo các sở, ngành cùng các đơn vị tư vấn nghiên cứu, lập Đề án thành lập khu kinh tế tự do Hưng Yên - Khu này được nghiên cứu lập trên cơ sở khu kinh tế Thái Bình (cũ). Khu kinh tế tự do Hưng Yên hướng tới phát triển theo mô hình tích hợp, đa ngành, lĩnh vực, tập trung vào các ngành công nghiệp, công nghệ cao, dịch vụ số và chất lượng cao, hình thành một hệ sinh thái sống năng động.

Khu này sẽ vận hành theo thể chế và chính sách đột phá để thúc đẩy tự do kinh doanh, vốn, nhân tài và quản trị, đóng vai trò cửa ngõ đưa miền Bắc Việt Nam ra thế giới. Đơn vị tư vấn và các cơ quan chức năng của tỉnh đang nghiên cứu xây dựng các nội dung đề án và chuẩn bị thủ tục trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét và cho ý kiến.

Được biết, đề án này thực hiện theo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi làm việc trước đây với lãnh đạo tỉnh Thái Bình (cũ), đồng thời phù hợp định hướng phát triển đột phá kinh tế - xã hội của tỉnh sau khi hợp nhất. Mục tiêu là khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tạo động lực tăng trưởng mới cho khu vực ven biển đồng bằng sông Hồng và cả nước.

Theo PGS.TS Trần Đình Thiên, Thành viên Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Hưng Yên có nhiều tiềm năng, là trung tâm của đồng bằng Bắc Bộ. Tỉnh tiếp giáp với Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, nên có kết nối giao thông thuận lợi về đường bộ, hàng không, đặc biệt là đường ven biển nối với Hải Phòng. Trong khi đó, tỉnh cũng có nhiều tiềm năng để phát triển công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, logistics, du lịch văn hóa...

"Để thực hiện đề án, Hưng Yên cần dốc sức thực hiện, đặc biệt cần xây dựng quy hoạch hợp lý, chặt chẽ, phát huy tối đa tiềm năng sẵn có để phát triển nhanh, bền vững”, PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết.

Kim ngạch xuất khẩu 7 tháng đạt 7 tỷ USD

Theo báo cáo, nửa đầu năm nay, GRDP của tỉnh ước tăng 8,11% so với cùng kỳ năm 2024. Kim ngạch xuất khẩu 7 tháng đầu năm đạt 7 tỷ USD, tăng 19,8% so với cùng kỳ. Thị trường xuất khẩu của tỉnh mở rộng trên 100 quốc gia, vùng lãnh thổ. 7 tháng đầu năm, Hưng Yên (sau hợp nhất) thu hút đầu tư mới và điều chỉnh tăng thêm hơn 6 tỷ USD. Tổng dự án còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh là 3.891, trong đó có 3.000 trong nước và 891 FDI.

Kim ngạch xuất khẩu 7 tháng đầu năm đạt 7 tỷ USD, tăng 19,8% so với cùng kỳ.

“Hưng Yên đang kêu gọi, thu hút đầu tư vào các lĩnh vực như công nghiệp - hạ tầng khu, cụm công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, thương mại - dịch vụ logistics, phát triển đô thị, nhà ở, giao thông, y tế”, ông Nguyễn Quang Hưng, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hưng Yên cho biết.

Khu kinh tế tự do (FEZ) là một khu vực được Nhà nước áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt nhằm thu hút đầu tư, thương mại và dịch vụ quốc tế. Trong FEZ, thường sẽ có ưu đãi thuế (thu nhập doanh nghiệp, xuất nhập khẩu, giá trị gia tăng); thủ tục hành chính đơn giản và nhanh gọn; quy định riêng về xuất nhập khẩu hàng hóa, vốn, nhân lực; hạ tầng đồng bộ (cảng biển, sân bay, logistics, khu công nghiệp, dịch vụ). Thực tế, các khu kinh tế, thương mại tự do là những mô hình chưa có tiền lệ, thực tiễn ở Việt Nam. Hiện Việt Nam mới có hai khu thương mại tự do tại Đà Nẵng và Hải Phòng.

