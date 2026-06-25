Vì sao giá khám, chữa bệnh tăng tại loạt bệnh viện tuyến cuối?

Giá khám chữa bệnh tại nhiều bệnh viện tuyến Trung ương tăng khoảng 4% sau khi bổ sung chi phí quản lý vào cơ cấu giá dịch vụ

Nhiều bệnh viện tuyến Trung ương như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện K, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 hay Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã áp dụng mức giá dịch vụ khám chữa bệnh mới sau khi được Bộ Y tế phê duyệt.

Mức điều chỉnh tăng trung bình khoảng 4% so với trước, chủ yếu do lần đầu tiên chi phí quản lý được đưa vào cơ cấu giá dịch vụ y tế.

Chi phí quản lý lần đầu tiên được đưa vào giá

Điểm đáng chú ý, mức giá dịch vụ khám chữa bệnh mới bao gồm 3 yếu tố hình thành giá: Chi phí trực tiếp; Chi phí nhân công và Chi phí quản lý. Riêng chi phí quản lý là cấu phần lần đầu tiên được đưa vào giá.

Trong đó, chi phí quản lý bao gồm các khoản duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa trang thiết bị y tế, tài sản cố định; chi phí điện, nước, nhiên liệu; các loại phí, lệ phí, thuế; bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp; lãi vay và các khoản chi phục vụ công tác quản lý bệnh viện.

Nhìn chung, so với mức giá trước đó, các mức giá khám bệnh BHYT, hội chẩn ca bệnh khó, tiền giường đều tăng khoảng 4%

Giá dịch vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện K vừa được điều chỉnh.

Bộ Y tế cho biết chi phí nhân công trong giá dịch vụ được tính theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, một số khoản chi như thuốc, oxy sử dụng trong gây mê - gây tê hay hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh y khoa (PACS) hiện vẫn chưa được tính vào giá dịch vụ.

Như vậy, theo lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế, hiện nay giá khám chữa bệnh đã bao gồm 3 trong 4 cấu phần chi phí. Phần chi phí khấu hao tài sản, máy móc và trang thiết bị y tế vẫn chưa được đưa vào cơ cấu giá.

Bộ Y tế đánh giá việc bổ sung chi phí quản lý sẽ giúp các cơ sở y tế có thêm nguồn lực để duy trì hoạt động, đầu tư công nghệ, triển khai kỹ thuật mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cũng như cải thiện thu nhập cho đội ngũ nhân viên y tế.

Trả lời báo chí, một lãnh đạo một bệnh viện tuyến Trung ương cũng cho biết, con số 4% này là mức trung bình sau khi Bộ Y tế khảo sát, thống kê chi phí quản lý thực tế tại nhiều bệnh viện và đánh giá tác động xã hội. Mức tăng này sẽ bù đắp cho các bệnh viện và khuyến khích các đơn vị tối ưu hoá chi phí quản lý để giảm giá thành khám chữa bệnh.​

Người dân đi khám buổi tối tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh:VGP/HM

Theo biểu giá mới, giá khám bệnh bảo hiểm y tế là 52.600 đồng mỗi lượt. Đối với các trường hợp bệnh khó cần mời chuyên gia từ cơ sở y tế khác tham gia hội chẩn, mức thanh toán là 208.000 đồng cho mỗi chuyên gia trong một ca bệnh.

Trong khi đó, giá khám sức khỏe tổng quát dành cho người lao động, người lái xe và khám định kỳ tăng từ 160.000 đồng lên 166.400 đồng. Mức khám sức khỏe phục vụ xuất khẩu lao động tăng từ 450.000 đồng lên 468.000 đồng.

Nhiều dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm cũng được điều chỉnh tăng như giá siêu âm cơ bản tăng từ 58.600 đồng lên 61.000 đồng, tương đương tăng 2.400 đồng mỗi lần thực hiện..

Theo Bộ Y tế, mức giá mới áp dụng với các dịch vụ khám chữa bệnh BHYT, ngân sách nhà nước chi trả và một số dịch vụ ngoài danh mục BHYT.

Theo quy định hiện hành, Bộ Y tế phê duyệt giá dịch vụ khám chữa bệnh đối với các bệnh viện trực thuộc bộ, ngành Trung ương. Đối với các cơ sở y tế do địa phương quản lý, Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố sẽ quyết định mức giá cụ thể theo thẩm quyền.