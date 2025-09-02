Hà Nội

Thế giới

Vì sao Đức chặn đề xuất trừng phạt của Châu Âu đối với Israel?

Bộ trưởng Ngoại giao Johann Wadephul cho biết Đức đã chặn đề xuất mới nhất của Ủy ban Châu Âu (EC) về việc trừng phạt Israel liên quan đến cuộc chiến ở Gaza.

An An (Theo RT)

RT đưa tin, Israel đang phải đối mặt với làn sóng phản đối ngày càng mạnh mẽ vì cuộc tấn công của nước này ở Dải Gaza. Một số quốc gia phương Tây đã công bố kế hoạch sẽ công nhận Nhà nước Palestine.

Tuần trước, Ủy ban Châu Âu đề xuất đình chỉ sự tham gia của Israel vào chương trình nghiên cứu Horizon Europe, cắt nguồn tài trợ cho các công ty khởi nghiệp của Israel trong lĩnh vực công nghệ máy bay không người lái, an ninh mạng và trí tuệ nhân tạo (AI). Động thái này nhằm gây áp lực buộc Israel cải thiện việc cung cấp viện trợ nhân đạo ở Gaza, theo dự thảo nghị quyết.

gaza1.png
Bộ trưởng Ngoại giao Đức Johann Wadephul. DPA.

Tuy nhiên, đề xuất này vấp phải sự chia rẽ trong Liên minh Châu Âu (EU), trong đó Đức cho rằng biện pháp này không hiệu quả và có thể gây ảnh hưởng đến ngành công nghiệp Đức.

Phát biểu trước các phóng viên bên lề một cuộc họp của EU tại Copenhagen (Đan Mạch), ông Wadephul cho biết Đức bác bỏ kế hoạch này vì "không tin" rằng việc hạn chế quyền tiếp cận của Israel đối với các quỹ nghiên cứu của EU sẽ ảnh hưởng đến hành động quân sự của Tel Aviv. Thay vào đó, ông lưu ý rằng Berlin đã hạn chế việc cung cấp vũ khí có thể được sử dụng ở Gaza, cho rằng EU nên tập trung vào các biện pháp tương tự.

Đại diện cấp cao EU về chính sách đối ngoại Kaja Kallas ngày 30/8 thừa nhận rằng khối đang chia rẽ về vấn đề này, và bà "không mấy lạc quan" về việc các bộ trưởng sẽ sớm đạt được thỏa thuận, mặc dù điều này không đòi hỏi sự nhất trí hoàn toàn. Bà nói thêm rằng một số quốc gia thậm chí muốn gây áp lực kinh tế mạnh mẽ hơn.

gaza.jpg
Người dân Palestine mang theo những bao bột mì nhận được sau khi xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo tiến vào miền bắc Gaza. Ảnh: NurPhoto.

Đan Mạch, nước đang giữ vị trí chủ tịch luân phiên của EU, gần đây đã bày tỏ sự ủng hộ đối với các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn, chẳng hạn như đình chỉ thương mại với Israel. Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares và người đồng cấp Slovenia Tanja Fajon đã chỉ trích sự thụ động của EU trong vấn đề Gaza.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Israel mở chiến dịch tấn công quy mô lớn vào Gaza

Nguồn video: X
