Kinh doanh

Công ty Meitex Vina bị xử phạt 320 triệu đồng do vi phạm môi trường

Với hành vi không có giấy phép môi trường theo quy định, Công ty TNHH Meitex Vina bị UBND tỉnh Đồng Nai xử phạt 320 triệu đồng.

Hạo Nhiên

Ngày 9/8, thông tin từ UBND tỉnh Đồng Nai xác nhận, đơn vị này vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính Số: 518/QĐ-XPHC đối với Công ty TNHH Meitex Vina do có hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Theo đó, Công ty TNHH Meitex Vina (Đ/c: Khu công nghiệp Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai) do ông Shin Sung Min là người đại diện theo pháp luật, đã có hành vi vi phạm hành chính khi không có Giấy phép môi trường theo quy định thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

475653019-122104111718749272-6617133289131530942-n.jpg
Công ty TNHH Meitex Vina.

Cụ thể, Công ty TNHH Meitex Vina đã đi vào hoạt động (theo Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 208/QĐ-KCNĐN ngày 10 tháng 8 năm 2016 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp) trước ngày Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành nhưng chưa có Giấy phép môi trường theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 42 Luật Bảo vệ môi trường.

Với hành vi vi phạm nêu trên, UBND tỉnh Đồng Nai quyết định xử phạt Công ty TNHH Meitex Vina 320 triệu đồng.

Ngoài ra, đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải mà không có Giấy phép môi trường đối với cơ sở “Nhà máy sản xuất vớ (tất) với quy mô 10.000.000 đôi sản phẩm/năm” tại lô K8, Khu công nghiệp Dầu Giây (tỉnh Đồng Nai) trong thời hạn 4,5 tháng kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt này.

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Công ty TNHH Meitex Vina phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt, nếu quá thời hạn mà công ty không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

(Nguồn: Truyền hình Hưng Yên)
#UBND tỉnh Đồng Nai #xử phạt #vi phạm #môi trường #Công ty TNHH Meitex Vina

