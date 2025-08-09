Hà Nội

Sống xanh

Vi phạm môi trường, Shiba Vina bị phạt 320 triệu đồng

Với hành vi không có giấy phép môi trường theo quy định, Công ty TNHH Shiba Vina bị UBND tỉnh Đồng Nai xử phạt 320 triệu đồng.

Hạo Nhiên

Ngày 9/8, thông tin từ UBND tỉnh Đồng Nai xác nhận, đơn vị này vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính số: S6:543/QĐ-XPHC đối với Công ty TNHH Shiba Vina do có hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Theo đó, Công ty TNHH Shiba Vina (Đ/c: Khu công nghiệp Nhơn Trạch II - Nhơn Phú, xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) do ông Cho Kiyoung làm người đại diện theo pháp luật, đã có hành vi vi phạm hành chính khi không có Giấy phép môi trường theo quy định thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

tong-the-khu-cong-nghiep-nhon-trach-2-tran-vinh-phi-long.jpg
Ảnh minh hoạ.

Cụ thể, Công ty TNHH Shiba Vina đã đưa cơ sở (được Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 174/QĐ-KCNĐN ngày 27 tháng 7 năm 2020) đi vào hoạt động nhưng chưa được cấp Giấy phép môi trường theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 42 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Với hành vi vi phạm nêu trên, UBND tỉnh Đồng Nai quyết định xử phạt Công ty TNHH Shiba Vina 320 triệu đồng.

Ngoài ra, đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải mà không có giấy phép môi trường đối với cơ sở “Sản xuất thiết bị cảm biến với quy mô 2.500.000 sản phẩm/năm, tương đương 24 tấn/năm (không có công đoạn xi mạ)” tại Nhà xưởng E1-2, đường số 3, Khu công nghiệp Nhơn Trạch II - Nhơn Phú, xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai của Công ty TNHH Shiba Vina trong thời hạn 4,5 tháng kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt.

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Công ty TNHH Shiba Vina phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt, nếu quá thời hạn mà không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định pháp luật.

(Nguồn: Truyền hình Hưng Yên)
