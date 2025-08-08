Hà Nội

Xã hội

Xử phạt 4 cơ sở vi phạm bảo vệ môi trường ở Hà Tĩnh

Cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa tiến hành xử phạt 4 cơ sở vi phạm môi trường với tổng số tiền 746 triệu đồng.

Hạo Nhiên

Ngày 8/8, thông tin từ lực lượng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị vừa kiểm tra và xử phạt 4 cơ sở có hành vi vi phạm các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

Được biết, các hành vi vi phạm chủ yếu, gồm: Xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật ra môi trường, không có giấy phép môi trường và thiếu biện pháp xử lý chất thải theo quy định.

6895c6fb10f59.jpg
Lực lượng chức năng kiểm tra đường ống xả thải của Công ty CP Thủy sản Thông Thuận và HTX Thái Minh Thùy.

Cụ thể, ngày 3/7, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã kiểm tra đột xuất Công ty CP Thủy sản Thông Thuận và HTX Thái Minh Thùy (xã Cổ Đạm), phát hiện hai đơn vị này xả nước thải trực tiếp ra môi trường vượt quy chuẩn cho phép.

Ngay sau đó, cơ quan Công an đã lập biên bản, đồng thời ra quyết định xử phạt hành chính đối với hai cơ sở lên đến 471 triệu đồng.

Tiếp đó, ngày 5/7, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện hành vi tương tự tại HTX Việt Hải và HTX Cẩm Dương (xã Yên Hòa). Hai đơn vị này bị xử phạt tổng cộng 210 triệu đồng.

Ngoài ra, HTX Việt Hải còn bị xử phạt bổ sung 65 triệu đồng do không có giấy phép môi trường.

>>> Mời độc giả xem thêm video xử phạt doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường.

(Nguồn: Truyền hình Hưng Yên)
Xã hội

Phạt hơn 1 tỷ đồng trang trại lợn ở Thanh Hóa gây ô nhiễm khu dân cư

Cụm trang trại chăn nuôi lợn của ông Nguyễn Quốc Chính và bà Lê thị Phương ở xã Cẩm Tân (Thanh Hóa) vừa bị phạt hơn 1 tỷ đồng vì gây ô nhiễm môi trường.

Ngày 6/8, UBND xã Cẩm Tân (Thanh Hóa) phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức công bố công khai kết quả xử phạt hành chính trong lĩnh vực môi trường, liên quan đến hoạt động của cụm trang trại nuôi lợn của ông Nguyễn Quốc Chính và vợ là bà Lê Thị Phương trên địa bàn.

Cụ thể, sau khi kiểm tra, UBND xã Cẩm Tân (Thanh Hóa) đã có các quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 219, 220, 217 đối với ông Nguyễn Quốc Chính và bà Lê Thị Phương.

Sống xanh

Không có giấy phép môi trường, Kam Hing Viet Nam bị phạt 320 triệu đồng

Với hành vi không có giấy phép môi trường theo quy định, Công ty TNHH Kam Hing (VietNam) dệt nhuộm và in bị UBND tỉnh Đồng Nai xử phạt 320 triệu đồng.

Ngày 06/8, thông tin từ UBND tỉnh Đồng Nai xác nhận, đơn vị này vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính số: 254/QĐ-XPHC đối với Công ty TNHH Kam Hing (VietNam) dệt nhuộm và in (Đ/c: Khu công nghiệp Nhơn Trạch VI, tỉnh Đồng Nai), do có hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Theo đó, Công ty TNHH Kam Hing (VietNam) dệt nhuộm và in đã có hành vi vi phạm hành chính khi không có Giấy phép môi trường theo quy định thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Kinh doanh

Công ty Chăn nuôi C.P Việt Nam bị xử phạt 810 triệu đồng

Với 3 hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam bị UBND tỉnh Đồng Nai xử phạt 810 triệu đồng.

Ngày 5/8, thông tin từ UBND tỉnh Đồng Nai xác nhận, đơn vị này vừa ban hành quyết định số: 411/QÐ-SÐBSHB về việc “Sửa đổi một phần quyết định trong xử phạt vi phạm hành chính” đối với Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam.

Cụ thể, do sai sót trong áp dụng tình tiết giảm nhẹ, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định sửa đổi một phần Quyết định số 3474/QĐ-XPHC ngày 19 tháng 11 năm 2024 về xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam.

