Xử phạt 4 cơ sở vi phạm bảo vệ môi trường ở Hà Tĩnh

Cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa tiến hành xử phạt 4 cơ sở vi phạm môi trường với tổng số tiền 746 triệu đồng.

Ngày 8/8, thông tin từ lực lượng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị vừa kiểm tra và xử phạt 4 cơ sở có hành vi vi phạm các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

Được biết, các hành vi vi phạm chủ yếu, gồm: Xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật ra môi trường, không có giấy phép môi trường và thiếu biện pháp xử lý chất thải theo quy định.

Lực lượng chức năng kiểm tra đường ống xả thải của Công ty CP Thủy sản Thông Thuận và HTX Thái Minh Thùy.

Cụ thể, ngày 3/7, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã kiểm tra đột xuất Công ty CP Thủy sản Thông Thuận và HTX Thái Minh Thùy (xã Cổ Đạm), phát hiện hai đơn vị này xả nước thải trực tiếp ra môi trường vượt quy chuẩn cho phép.

Ngay sau đó, cơ quan Công an đã lập biên bản, đồng thời ra quyết định xử phạt hành chính đối với hai cơ sở lên đến 471 triệu đồng.

Tiếp đó, ngày 5/7, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện hành vi tương tự tại HTX Việt Hải và HTX Cẩm Dương (xã Yên Hòa). Hai đơn vị này bị xử phạt tổng cộng 210 triệu đồng.

Ngoài ra, HTX Việt Hải còn bị xử phạt bổ sung 65 triệu đồng do không có giấy phép môi trường.

