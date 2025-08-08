Vì sao Công ty Công nghiệp Vietwin bị xử phạt?

Ngày 08/8, thông tin từ UBND tỉnh Đồng Nai xác nhận, đơn vị vừa ban hành Quyết định số:544 /QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Công nghiệp Vietwin.

Theo đó, Công ty TNHH Công nghiệp Vietwin (Đ/c: Đường 6B, Khu công nghiệp Nhơn Trạch II, xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai), do ông Chen Chiu Ming là người đại diện theo pháp luật, đã có 2 hành vi.

Hành vi 1 là không có Giấy phép môi trường theo quy định thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Cụ thể, Công ty TNHH Công nghiệp Vietwin đã đưa cơ sở (được Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 196/QĐKCNĐN ngày 10 tháng 8 năm 2020) đi vào hoạt động nhưng chưa được cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường (được gọi là giấy phép môi trường thành phần theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 42 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, là văn bản tương đương với giấy phép môi trường khi xem xét, xác định hành vi vi phạm theo quy định tại khoản 3 Điều 76 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ).

Ảnh minh hoạ.

Hành vi 2 là không thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định. Cụ thể, Công ty không thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án theo yêu cầu của Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 196/QĐ-KCNĐN ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp.

Với những vi phạm nêu trên, Công ty Công ty TNHH Công nghiệp Vietwin bị UBND tỉnh Đồng Nai xử phạt 355 triệu đồng. Trong đó, hành vi 1 là 320 triệu đồng và hành vi 2 là 35 triệu đồng.

Ngoài ra, đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải mà không có giấy phép môi trường đối với cơ sở “Nhà máy sản xuất và lắp ráp các loại máy biến thế, máy phát điện, tủ điện cao và hạ thế, cầu thang máy, ổn áp, thiết bị phân phối và điều; Sản xuất, gia công các loại vật tư, thiết bị kim loại dùng cho ngành điện” của Công ty TNHH Công nghiệp Vietwin trong thời hạn 4,5 tháng kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt.

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Công ty TNHH Công nghiệp Vietwin phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt. Nếu quá thời hạn mà không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.