Vi phạm môi trường, Công ty Công nghiệp Xanh bị phạt 370 triệu đồng

Do vận hành không đúng quy trình đối với công trình xử lý chất thải, Công ty CP phát triển Công nghiệp Xanh bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt phạt 370 triệu đồng.

Ngày 28/7, thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An xác nhận, đơn vị này vừa ban hành Quyết định số 71/QĐ-XPHC xử phạt hành chính Công ty CP phát triển Công nghiệp Xanh, do bà Trần Thị Hạnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị làm đại diện pháp luật, trụ sở tại xã Phúc Lộc (Nghệ An), do vi phạm các quy định trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Theo đó, Công ty CP phát triển Công nghiệp Xanh đã vận hành không đúng quy trình đối với công trình xử lý chất thải.

Ảnh minh hoạ.

Cụ thể, tại thời điểm kiểm tra, nước thải đang được dẫn từ các hồ không theo thứ tự quy trình xử lý; quy trình xử lý nước thải chưa có công đoạn khử trùng, nước thải sinh hoạt không được xử lý sơ bộ, dẫn thẳng về hồ thứ 6; mới chỉ lót đáy 2/7 hồ xử lý; biện pháp xử lý nhau thai, xác lợn chết không đúng theo quy trình đã được phê duyệt.

Căn cứ các hành vi vi phạm về môi trường trên, Công ty CP phát triển Công nghiệp Xanh phải nộp phạt số tiền 370 triệu đồng.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Công ty CP phát triển Công nghiệp Xanh phải nghiêm túc chấp hành và nộp tiền phạt trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định. Trong trường hợp quá thời hạn, Công ty không tự nguyện chấp hành, sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định pháp luật.